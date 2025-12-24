Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 24. 12. 2025.
Ljubav Postupno se emocionalno smirujete i stabilizirate. Osobe rođene u znaku Bika i Djevice vaši su ljubavni favoriti. Dobro bi vam došla i Riba.
Posao Smišljate način da započnete novi posao. Od prvotne ideje do konačne realizacije, dalek je put. Niste u poziciji da strpljivo čekate i mirujete.
Zdravlje Vaša glasna kuknjava napokon je utihnula. Više vas ne boli ono (ljubav?) što vas je do prije koji dan jako boljelo. Vrijeme liječi sve rane.
