Dnevni horoskop, Rak, 24. 12. 2025.

Ljubav Postupno se emocionalno smirujete i stabilizirate. Osobe rođene u znaku Bika i Djevice vaši su ljubavni favoriti. Dobro bi vam došla i Riba.

Posao Smišljate način da započnete novi posao. Od prvotne ideje do konačne realizacije, dalek je put. Niste u poziciji da strpljivo čekate i mirujete.

Zdravlje Vaša glasna kuknjava napokon je utihnula. Više vas ne boli ono (ljubav?) što vas je do prije koji dan jako boljelo. Vrijeme liječi sve rane.

