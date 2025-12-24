FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 24. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 24. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Imate važnog ljubavnog posla, i to negdje u inozemstvu? Ako nije riječ o inozemstvu, vjerojatno on ili ona živi u drugom mjestu ili gradu.   

Posao Imate više raznih poslovnih opcija, i ne možete se odlučiti što biste izabrali. Zbog neodlučnosti gubite vrijeme i energiju, a i novac kao takav.  

Zdravlje Previše ste nemirni i radoznali da biste se dugo zadržali na jednom mjestu. Danas budite posebno koncentrirani i na oprezu u saobraćaju!   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 24. 12. 2025.