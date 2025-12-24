Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 24. 12. 2025.
Ljubav Imate važnog ljubavnog posla, i to negdje u inozemstvu? Ako nije riječ o inozemstvu, vjerojatno on ili ona živi u drugom mjestu ili gradu.
Posao Imate više raznih poslovnih opcija, i ne možete se odlučiti što biste izabrali. Zbog neodlučnosti gubite vrijeme i energiju, a i novac kao takav.
Zdravlje Previše ste nemirni i radoznali da biste se dugo zadržali na jednom mjestu. Danas budite posebno koncentrirani i na oprezu u saobraćaju!
