Dnevni horoskop, Bik, 24. 12. 2025.

Ljubav Imate važnog ljubavnog posla, i to negdje u inozemstvu? Ako nije riječ o inozemstvu, vjerojatno on ili ona živi u drugom mjestu ili gradu.

Posao Imate više raznih poslovnih opcija, i ne možete se odlučiti što biste izabrali. Zbog neodlučnosti gubite vrijeme i energiju, a i novac kao takav.

Zdravlje Previše ste nemirni i radoznali da biste se dugo zadržali na jednom mjestu. Danas budite posebno koncentrirani i na oprezu u saobraćaju!

