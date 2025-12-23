FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 23. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 23. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Niste zadovoljni sa sobom samima. Materijalne stvari imaju svoju vrijednost, ali samo je duhovna stvarnost u nama vječna i neprolazna.    

Posao Ulaganje u vlastito obrazovanje najbolja je investicija za budućnost. Vaš sadašnji poslovni trenutak nije sjajan, ali bit će bolje. Možda već za koji dan.      

Zdravlje Sa svakim novim danom osjećate se sve bolje. Izlazite iz teškog razdoblja. Kako stvari stoje na nebu, opet ćete radosno zaplivati kroz život.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 23. 12. 2025.