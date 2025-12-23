Dnevni horoskop, Ribe, 23. 12. 2025.

Ljubav Niste zadovoljni sa sobom samima. Materijalne stvari imaju svoju vrijednost, ali samo je duhovna stvarnost u nama vječna i neprolazna.

Posao Ulaganje u vlastito obrazovanje najbolja je investicija za budućnost. Vaš sadašnji poslovni trenutak nije sjajan, ali bit će bolje. Možda već za koji dan.

Zdravlje Sa svakim novim danom osjećate se sve bolje. Izlazite iz teškog razdoblja. Kako stvari stoje na nebu, opet ćete radosno zaplivati kroz život.

