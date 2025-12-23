FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 23. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 23. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Opsjeda vas ljubomora, i to ona bezrazložna. Počeli ste detektivski pratiti i prisluškivati partnera ili partnericu. Vrtite pogrešne filmove u glavi.     

Posao Slabo stojite s koncentracijom, i vaš posao zbog toga trpi. Stalno gledate na sat i čekate kraj radnog vremena. Vaša produktivnost je slaba.    

Zdravlje Nedostaje vam vedro raspoloženje, a to je temeljni preduvjet za sreću. Imate puno posla i malo ljubavi. Potreban vam je novi red u životu.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 23. 12. 2025.