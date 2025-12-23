Dnevni horoskop, Škorpion, 23. 12. 2025.

Ljubav Opsjeda vas ljubomora, i to ona bezrazložna. Počeli ste detektivski pratiti i prisluškivati partnera ili partnericu. Vrtite pogrešne filmove u glavi.

Posao Slabo stojite s koncentracijom, i vaš posao zbog toga trpi. Stalno gledate na sat i čekate kraj radnog vremena. Vaša produktivnost je slaba.

Zdravlje Nedostaje vam vedro raspoloženje, a to je temeljni preduvjet za sreću. Imate puno posla i malo ljubavi. Potreban vam je novi red u životu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn