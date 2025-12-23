Dnevni horoskop, Djevica, 23. 12. 2025.

Ljubav Ne opraštate drugima, i to nije dobro. Držite u sebi negativnu energiju, i zbog toga se loše osjećate. Zaboravite tužne priče iz prošlosti.

Posao Probijate se na nova i neistražena poslovna područja. Uživate biti predvodnik. Ako u pravom trenutku uzmete predah, ostvariti ćete uspjeh.

Zdravlje Nikad vam dosta izazova. Ekstremizam je glavno obilježje vašeg ponašanja. Iskoristite povoljne planetarne utjecaje za vlastito uravnoteženje.

