Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 22. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 22. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Tražite savršenu osobu, nekoga bez mana, a sami ste nesavršeni. Radite sve da i dalje ostanete usamljeni. Sami ste sebi najveći neprijatelj.   

Posao Bez obzira na poslovne brige i probleme s kojima se stalno sudarate, vaše je ponašanje prikladno i možete mirno nastaviti izabranim putem.   

Zdravlje Liječnici vas plaše pričama o mogućem poremećaju vašeg zdravlja. Preventiva je važna i potrebna. Još možete utjecati na promjenu situacije.      

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Dnevni horoskop, Djevica, 22. 12. 2025.