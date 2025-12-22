Dnevni horoskop, Ovan, 22. 12. 2025.

Ljubav Jako vam je privlačna jedna osoba rođena u vatrenom znaku Lava. Nije vam potrebno nikakvo pretvaranje. Spontanost je najbrži put ka dobitku.

Posao Ono što želite pokrenuti i stvoriti, ima planetarnu podršku. Vaši poslovni snovi su ostvarivi. Uspjeti ćete ukloniti prepreke koje se nalaze pred vama.

Zdravlje Sami ste sebe doveli u nezavidan položaj. Riječ o vašim prekobrojnim kilogramima. Sposobni ste stvoriti novu hranidbenu strategiju.

