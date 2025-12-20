Dnevni horoskop, Rak, 20. i 21. 12. 2025.

Ljubav Skladan i uravnotežen ljubavni život doprinosi vašoj unutarnjoj smirenosti i sigurnosti. Ljubav je probudila vašu kreativnu snagu i energiju.

Posao Spremni ste za velika poslovna djela. Vaše poduzetništvo prati dobra sreća. Utjecaj Jupitera daje moćan poticaj vašem poslovnom preporodu.

Zdravlje Vaša patnja je prošlost, jer ste ugledali sebe i svijet na novi svjesniji način. Riješili ste se osjećaja krivnje koji su vas dugo sputavali u razvoju.

Snovi i vizije Želja za pomaganjem drugima najbolje je programiranje. Budite bogati i dijelite. Tada nećete biti samo bogati, nego i sretni!

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn