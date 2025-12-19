Dnevni horoskop, Jarac, 19. 12. 2025.

Ljubav Zaljubljeni ste u vlastitu moć i dominaciju, a drage su vam i manipulacije. Vaša ljubav ne dolazi do izražaja. Opsesije su opasne stvari.

Posao Vašu poslovnu zbilju možete popraviti inventivnim idejama i djelima. Prošlost je prošla i završila, ali i dalje živi u vama kroz stečeno iskustvo.

Zdravlje Ništa vas ne boli, ali vi druge ljude uznemirujete, i to one koji bi vam trebali biti prvi po redu važnosti. Više pažnje i nježnosti stvara čuda.

