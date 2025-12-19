FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 19. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 19. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Zaljubljeni ste u vlastitu moć i dominaciju, a drage su vam i manipulacije. Vaša ljubav ne dolazi do izražaja. Opsesije su opasne stvari.     

Posao Vašu poslovnu zbilju možete popraviti inventivnim idejama i djelima. Prošlost je prošla i završila, ali i dalje živi u vama kroz stečeno iskustvo.    

Zdravlje Ništa vas ne boli, ali vi druge ljude uznemirujete, i to one koji bi vam trebali biti prvi po redu važnosti. Više pažnje i nježnosti stvara čuda.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 19. 12. 2025.