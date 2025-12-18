Dnevni horoskop, Ribe, 18. 12. 2025.

Ljubav S vama se lako dogovoriti kada ste raspoloženi za dogovor. Više niste preosjetljivi, ali riječ je samo o jednoj kratkotrajnoj i prolaznoj fazi.

Posao Proradio je vaš smisao za svakovrsno stvaralaštvo. Ribama je jako važan dodir s vodom i zemljom, i sretni ste ako se bavite s poljoprivredom.

Zdravlje Potreban vam je kontakt s prirodom, kako biste se u potpunosti regenerirali. Boravak u zatvorenom prostoru sve vam je manje privlačan.

