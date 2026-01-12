Donald Trump se proglasio 'predsjednikom' Venezuele: Pogledajte što je objavio

Donald Trump se u viralnoj objavi na svojom stranici Truth Social proglasio "vršiteljem dužnosti predsjednika Venezuele". Slika, stilizirana poput uređene Wikipedijine stranice, prikazuje Trumpov službeni portret i navodi ga kao "vršitelja dužnosti predsjednika Venezuele", piše NDTV.

Trump declares himself as 'Acting President of Venezuela' pic.twitter.com/QkTRY77JF2 — Sidhant Sibal (@sidhant) January 12, 2026

Stoji kako je na dužnosti od siječnja 2026. Ispod se navodi njegov 45. i 47. mandat predsjednika SAD-a. Sama Wikipedijina stranica ne navodi Trumpa kao vršitelja dužnosti predsjednika Venezuele, niti je ijedno međunarodno tijelo priznalo tu tvrdnju.

Objava je uslijedila nakon što su SAD uhitile i uklonile aktualnog venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, koji je zajedno sa suprugom prevezen u New York kako bi se suočio s federalnim optužbama za trgovinu drogom. Operacija je uslijedila nakon višemjesečnog američkog pritiska, sankcija i vojnih aktivnosti usmjerenih na tu naftom bogatu naciju. Maduro je tvrdio da je "otet". Kina, Rusija, Kolumbija, pa čak i Španjolska nazvale su američku akciju očitim kršenjem međunarodnog prava.

SAD nadzire venezuelansku naftu

Satima nakon operacije, Trump je izjavio da će SAD privremeno "voditi" Venezuelu, navodeći sigurnosne probleme i potrebu za kontroliranom tranzicijom. Također je rekao da će SAD nadzirati i prodavati venezuelansku naftu globalnim tržištima tijekom ovog prijelaznog razdoblja.

Unutar Venezuele, Madurova zamjenica, Delcy Rodriguez, položila je prisegu kao privremena predsjednica. Rodriguez odbacuje američki autoritet, zahtijeva Madurovo puštanje na slobodu i proglasila ga zakonitim vođom nacije.

Trump je upozorio da bi Rodriguez mogla "platiti vrlo veliku cijenu" ako ne surađuje sa SAD-om. Trump je sugerirao da bi njezine posljedice mogle biti čak i teže od Madurovih, koji je u pritvoru u New Yorku zbog optužbi za narkoterorizam i trgovinu drogom.

Traži naftne kompanije da ulože 100 milijardi dolara

Trump je također preuzeo zasluge nakon što je Venezuela najavila da će pustiti niz političkih zatvorenika kao gestu "traženja mira". Na Truth Socialu rekao je da su se puštanja dogodila "na veliki način" nakon akcije SAD-a i upozorio oslobođene zatvorenike da to "nikada ne zaborave".

Američki predsjednik također je zatražio od velikih američkih naftnih kompanija da ulože do 100 milijardi dolara u Venezuelu kako bi brzo proširile proizvodnju nafte u zemlji. Govoreći na sastanku Bijele kuće s rukovoditeljima naftnih tvrtki prošli tjedan, Trump je rekao da će SAD odlučiti kojim tvrtkama je dopušteno poslovati u Venezueli i pomoći u obnovi njezina propalog naftnog sektora.

Pohvalio je sporazum s privremenim vodstvom Venezuele o isporuci 50 milijuna barela sirove nafte SAD-u i rekao da bi isporuke mogle trajati neograničeno. Rekao je da bi povećana ponuda pomogla snižavanju cijena energije u SAD-u. Trump je također potpisao izvršnu uredbu kojom se štiti novac koji se drži u Sjedinjenim Državama, a koji potječe od prodaje venezuelske nafte.

Zaprijetio Kubi

Donald Trump upozorio je američkog povijesnog neprijatelja Kubu da "sklopi dogovor" nakon što je ekonomski opustošeni otok odsjekao od venezuelske nafte, piše Metro.co.uk. U scenama koje podsjećaju na Hladni rat, Trump je uputio prijetnju vladi Kube nakon što se bliski saveznik Venezuele pripremio za potencijalne nemire nakon što je Nicolas Maduro zarobljen.

Kuba, glavni korisnik venezuelske nafte, sada je odsječena od tih pošiljki dok američke snage nastavljaju zaplijeniti tankere u nastojanju da kontroliraju proizvodnju, rafiniranje i globalnu distribuciju naftnih derivata te zemlje. Kuba se bori s najgorom ekonomskom krizom. Otok redovitno ostaje bez struje, u supermarketima su ogromni redovi i vječno imaju nestašicu benzina.

No, Trump rekao je da Kuba dugo živi od venezuelske nafte i novca te je zauzvrat ponudila sigurnost,

"ALI NE VIŠE! VIŠE NEĆE BITI NAFTE ILI NOVCA KOJI ĆE IĆI NA KUBU – NULA!", napisao je američki predsjednik u objavi dok je vikend provodio u svom domu na jugu Floride.

"Snažno predlažem da sklope dogovor, PRIJE NEGO ŠTO BUDE PREKASNO", dodao je. Trump nije objasnio o kakvom je dogovoru riječ.

Kubanski čelnik mu odgovorio

Nekoliko sati kasnije, kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel odgovorio je na X-u rekavši:

"Kuba je slobodna, neovisna i suverena nacija. Nitko nam ne diktira što radimo. Kuba ne napada; Sjedinjene Države je napadaju već 66 godina i ona ne prijeti; priprema se, spremna braniti domovinu do posljednje kapi krvi. Oni koji sve pretvaraju u posao, čak i ljudske živote, nemaju moralno pravo uprijeti prstom u Kubu na bilo koji način, apsolutno na bilo koji način", napisao je.

Kubanska vlada izjavila je da je 32 njezina vojnog osoblja ubijeno tijekom američke operacije prošlog vikenda u kojoj je zarobljen Maduro. Osoblje dviju glavnih kubanskih sigurnosnih agencija bilo je u Caracasu, glavnom gradu Venezuele, u sklopu sporazuma između Kube i Venezuele.

Marco Rubio predsjednik Kube?

Američki predsjednik odgovorio je na objavu na društvenim mrežama drugog računa u kojoj predviđa da će njegov državni tajnik Marco Rubio biti predsjednik Kube.

"Zvuči mi dobro!", rekao je Trump. On i visoki dužnosnici administracije zauzeli su sve agresivniji ton prema Kubi, koju je ekonomski održavala Venezuela.

"Oni koji danas histerično optužuju našu naciju čine to iz bijesa zbog suverene odluke ovog naroda da odabere svoj politički model“, rekao je Diaz-Canel u svojoj objavi. Dodao je da bi se "oni koji krive Revoluciju za teške ekonomske nestašice koje trpimo trebali sramiti šutjeti“ te se usprotivio "drakonskim mjerama“ koje su SAD nametnule Kubi.

Trump je prethodno izjavio da će kubansko gospodarstvo, pogođeno godinama američkog embarga, dodatno posrnuti s Madurovim svrgavanjem.

"Ide dolje“, rekao je Trump o Kubi.

Želi preuzeti Nobelovu nagradu

To se dogodilo nakon što su organizatori Nobelove nagrade za mir rekli da se nagrada ne može opozvati, prenijeti ili podijeliti - nakon što je Donald Trump rekao da će je prihvatiti od Madurove suparnice Marije Corine Machado. Ona je osvojija ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir za promicanje demokratskih prava naroda Venezuele.

Za budućnost Venezuele ključne će biti njihove ogromne rezerve nafte, koje se procjenjuju na više od 300 milijardi barela.

Prošlog mjeseca gotovo milijun barela dnevno teklo je u Kinu, južnu Europu i SAD.

"Natjerat ćemo naše vrlo velike američke naftne kompanije... da uđu, potroše milijarde dolara, poprave teško oštećenu infrastrukturu. Prodat ćemo velike količine nafte", rekao je Trump.

"Cilj politike je vidjeti promjene u Venezueli koje su korisne za Sjedinjene Države, prije svega, jer za to radimo, ali također vjerujemo da su korisne za narod Venezuele koji je jako patio", objasnio je državni tajnik Marco Rubio.

