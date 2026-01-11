Odrastao u pozlaćenom luksuzu, svirao rock u palači: Prognani prijestolonasljednik postaje ključna figura?

Dok se iranski čelnici suočavaju s ozbiljnim izazovom svom autoritetu zahvaljujući protuvladinim prosvjedima koji danima bijesne, prognani prijestolonasljednik zemlje pokušava se pozicionirati kao ključna figura u budućnosti svoje domovine.

Među najistaknutijim zagovornicima nastavka prosvjeda i akcija protiv vlade je Reza Pahlavi, sin bivšeg iranskog šaha koji je objavio poruku podrške prosvjednicima pomažući da se ono što je započelo kao nezadovoljstvo oslabljenim gospodarstvom Islamske Republike pretvori u legitimnu prijetnju teokraciji zemlje.

"Živio šah", moglo se čuti tijekom iranskih prosvjeda, što je izazvalo raspravu o utjecaju prognanog prijestolonasljednika u egzilu u SAD-u, iako su razmjeri podrške koju ima u Iranu nejasni.

'Pahlavi će se vratiti'

Kao najstariji sin šaha Mohameda Reze Pahlavija, bio je prvi u redu za nasljeđivanje tisućljetnog carstva bogatog naftom.

Imao je 19 godina kada je srušena 40-godišnja vladavina njegova oca, koji je bio toliko omražen da su milijuni izašli na ulice 1979. i prisilili ga da ode s vlasti.

Sada, u dobi od 65 godina, i gotovo pola stoljeća nakon što je izgubio pravo stečeno rođenjem, njegovom čekanju bi mogao doći kraj, piše CNN. "Ovo je posljednja bitka, Pahlavi će se vratiti", povik je koji se širio na prosvjedima diljem zemlje nakon što je prognani prijestolonasljednik pozvao sunarodnjake da izađu na ulice.

Reza je vodio kampanji protiv Islamske Republike i pozivao na slobodne izbore, a ne monarhiju. Neki ga prosvjednici vide kao prijelaznog vođu, no mnogi su oprezni s obzirom na sve što se događalo u iranskoj povijesti.

Sky news je analizirao tko je Pahlavi, 65-godišnji prognani prijestolonasljednik koji se ponovno pojavio kao vodeća figura u iranskim iranskim oporbenim pokretima.

Zašto živi izvan Irana gotovo 50 godina i kakve su mu šanse da vodi zemlju u budućnosti?

Odrastanje u luksuzu i pad vladavine oca

Otkako je rođen 31. listopada 1960. godine, odrastao je u pozlaćenom svijetu luksuza kao prijestolonasljednik svoga oca, šaha Mohameda Reze Pahlavija.

Foto: Hugues Vassal/akg-images/profimedia

Mohammed Reza naslijedio je prijestolje od njegovog oca, vojnog časnika koji je preuzeo vlast uz podršku Britanaca.

Pahlavijev otac je moć učvrstio pučem koji je podržala CIA 1953. godine, a on je nastavio blisko surađivati sa SAD-om.

Mladi Pahlavi školovao se u istoimenoj školi Reza Pahlavi smještenoj unutar zidina palače Niavaran u sjevernom Teheranu.

Prijestolonasljednik je jednom prilikom svirao rock u palači za vrijeme posjeta tadašnjeg američkog predsjednika Jimmyja Cartera Teheranu na Staru godinu, otkrio je biograf njegova oca.

No, Paunovo prijestolje načeli su problemi. Nazirao se pad.

Unatoč tome što je profitirao od rastućih cijena nafte 1970-ih, šahovu vladavinu opteretili su ekonomska nejednakost i strahovi oko njegove obavještajne agencije SAVAK, poznate po represiji i mučenju političkih disidenata.

Milijuni su prosvjedovali protiv šaha, kojeg je sputavala nesposobnost djelovanja i loše odluke koje je donosio dok se potajno borio s terminalnim rakom. Kriza je dosegnula vrhunac te je šah bio osuđen na propast zbog nesposobnosti djelovanja i loših odluka.

Godinu dana nakon što je prijestolonasljednik Reza 1978. napustio Iran zbog letačke škole u američkoj zračnoj bazi u Teksasu, njegov otac je pobjegao iz zemlje na početku Islamske revolucije, u kojoj su šijitski klerici uspostavili teokratsku vladu u Iranu.

Nakon smrti njegova oca, prognani kraljevski dvor objavio je da je Pahlavi preuzeo ulogu šaha 31. listopada 1980. - na svoj 20. rođendan.

Život u egzilu

Pahlavi je pokušavao steći utjecaj u Iranu tijekom gotovo pet desetljeća u egzilu, gdje je uglavnom živio u SAD-u, u Los Angelesu i Washingtonu, DC. Njegova majka Šahbanu Farah Pahlavi živjela je u Parizu.

Foto: Jean Desaunois/topfoto/topfoto/profimedia

Washington Post je 1986. izvijestio da je CIA opskrbila prinčeve saveznike "minijaturiziranim televizijskim odašiljačem za 11-minutno tajno emitiranje" od gospodina Pahlavija, koji je piratizirao signal dviju postaja u Iranskoj Republici.

Tijekom emitiranja, navodno je rekao: "Vratit ću se i zajedno ćemo utrti put sreći i prosperitetu nacije kroz slobodu".

Posljednjih godina, Pahlavi je iznosi ideju Irana kao ustavne monarhije, moguće s izabranim vladarom umjesto naslijeđenim, no ustrajao je da bi na Irancima bilo da o tome u konačnici odluče.

Pahlavijev pokušaj da se pozicionira kao vođa budućeg Irana ponekad je izazvao žestoke rasprave unutar i izvan zemlje. I dok su prosvjednici na nekim prosvjedima vikali u znak podrške šahu, nije jasno je li to podrška samom Pahlaviju ili želja za povratkom u vrijeme prije Islamske revolucije 1979. godine, podsjeća NPR, neovisna, neprofitna medijska organizacija.

"Reza Pahlavi je nesumnjivo povećao svoj utjecaj i postao predvodnik iranske oporbene politike", ustvrdio je akademik i autor knjige "Što Iranci žele?", Arash Azizi. "Ali s njim dolazi i puno problema. On je figura razdora, a ne ujedinjenja", dodao je.

Lice oporbe

Desetljećima je Islamska Republika neutralizirala domaću oporbu, zatvarajući kritičare, uključujući i bivše predsjednike. Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, najviši autoritet u Iranu, ograničava ovlasti izabranih dužnosnika i svoj mandat smatra čuvarom režima, suzbijajući izazove njegovoj vladavini.

To je osnažilo vanjsku oporbu, koja je izrasla iz velike iranske dijaspore i izvukla osobe poput Pahlavija iz relativne anonimnosti. Pahlavi je prvi put dospio u središte pozornosti nakon što je Iran 2020. godine slučajno srušio komercijalni let koji je poletio iz Teherana prema Ukrajini. Incident je galvanizirao vanjsku oporbu, potičući ih da se ujedine u vijeće u kojem je Pahlavi bio istaknuti član.

Neslaganja između šarolikih iranskih disidenata dovela su do ranog raspada vijeća. No, Pahlavi je ostao najpoznatije lice oporbe.

Pahlavi se nije obvezao uključiti se u sukob. Rekao je da je spreman voditi Iran u tranziciji u slučaju da prosvjednici uspiju svrgnuti režim u ovim demonstracijama, petim antirežimskim prosvjedima u gotovo deset godina. No, ne otkriva detalje svojih planova, a kritičari najavljuju da bi muse neiskustvo moglo obiti o glavu.

Prosvjedi u Irani počeli su prošloga mjeseca kao odgovor na sve veće troškove života i produbljivanje ekonomske krize, nakon što je vrijednost lokalne valute rijala pala uslijed američkih sankcija. Prosvjedi usmjereni na gospodarstvo širili su se diljem zemlje, ali su se ubrzo pretvorili u prosvjede protiv vlade koja je odgovorila silom i blokadom interneta.

