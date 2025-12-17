Dnevni horoskop, Ribe, 17. 12. 2025.

Ljubav Ne držite se dogovora. Obećate svašta i malo toga izvršite. Ako se u vas drugi ljudi ne mogu pouzdati, tko ste? Puno je pitanja bez odgovora.

Posao Što sebi zacrtate, to morate ostvariti. Opsjednuti ste vlastitim ambicijama. Silite sebe na nemoguće. Vaš život se pretvorio u natjecanje.

Zdravlje Vodite verbalni rat s drugima, i živite u uvjerenju da ste nježni. Ako se bolje pogledate u ogledalu, vidjeti ćete ratničke boje na vlastitome licu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn