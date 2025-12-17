FREEMAIL
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 17. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 17. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Jedan slučajan susret strastveno će vas uznemiriti. Možda obnovite nedavno raskinutu vezu. Dok postoje međusobne emocije, sve je moguće.   

Posao Stara pravila igre više ne vrijede. Potreban vam je novi poslovni početak. Rođeni početkom srpnja mogli bi iznenada promijeniti zanimanje.      

Zdravlje Niste skladni. Oscilirate između osjećaja inferiornosti i superiornosti. Eksplodirate bez najave. Drugi moraju s vama biti na oprezu.     

Horoskop
