Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 16. 12. 2025.
Ljubav Ne sudjelujte u raspravama o temama za koje ne postoje konačna rješenja. Više popustljivosti stvoriti će pozitivno čudo u vašem životu.
Posao Ako napravite pogrešan korak, to će dovesti do lošeg razvoja situacije. Hirovite mijene raspoloženja stvaraju vam probleme u poslovanju.
Zdravlje Važno je da se držite vašeg unutarnjeg uporišta i pustite sudbini da sama stvara događaje. Tko održava mir u sebi, taj je istinski pobjednik.
