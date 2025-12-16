Dnevni horoskop, Djevica, 16. 12. 2025.

Ljubav Ne sudjelujte u raspravama o temama za koje ne postoje konačna rješenja. Više popustljivosti stvoriti će pozitivno čudo u vašem životu.

Posao Ako napravite pogrešan korak, to će dovesti do lošeg razvoja situacije. Hirovite mijene raspoloženja stvaraju vam probleme u poslovanju.

Zdravlje Važno je da se držite vašeg unutarnjeg uporišta i pustite sudbini da sama stvara događaje. Tko održava mir u sebi, taj je istinski pobjednik.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn