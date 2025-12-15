Dnevni horoskop, Vaga, 15. 12. 2025.

Ljubav Zaljubljeni ste u neki vaš imaginarni lik iz mašte. Previše se sanjivi i romantični. Izgubili ste dodir sa stvarnošću, i stvarate sebi nove probleme.

Posao U vašem radnom okružju vlada pravi kaos i anarhija. Pokušajte upotrijebiti vlastitu moć uvjeravanja kako biste zadržali utjecaj koji imate.

Zdravlje Osjećate veliku potrebu za oslobađanjem od stresa. Vjerojatno ćete u popodnevnim satima odjuriti negdje kako biste se stopili s prirodom.

