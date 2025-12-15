Dnevni horoskop, Djevica, 15. 12. 2025.

Ljubav Vaša emocionalna dezintegracija se nastavlja. Ne vidite jasno što vam se sve događa. Previše ste pod utjecajem snova, iluzija i fantazija.

Posao Nemate novih želja i ambicija. Držite se starog poretka stvari i čuvate to što imate. Niste zainteresirani za promjene, čak i kada su nužno potrebne.

Zdravlje Pokušavate se koncentrirati na rješavanje vlastitih problema, i odgovara vam da vas drugi ostave na miru. U introvertnom ste razdoblju.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn