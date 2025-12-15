FREEMAIL
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 15. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 15. 12. 2025.
Ljubav Vaša emocionalna dezintegracija se nastavlja. Ne vidite jasno što vam se sve događa. Previše ste pod utjecajem snova, iluzija i fantazija.  

Posao Nemate novih želja i ambicija. Držite se starog poretka stvari i čuvate to što imate. Niste zainteresirani za promjene, čak i kada su nužno potrebne.    

Zdravlje Pokušavate se koncentrirati na rješavanje vlastitih problema, i odgovara vam da vas drugi ostave na miru. U introvertnom ste razdoblju.    

Horoskop
