Ministar Šušnjar postao otac po četvrti put, otkrili koje su ime dali djetetu

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar postao je otac po četvrti put.

Njegova supruga Dubravka u ponedjeljak je rodila njihovo četvrto dijete, malenu Ružu.

"Ponedjeljak je bio poseban dan za obitelj ministra gospodarstva Antu Šušnjara i njegovu suprugu Dubravku. U Petrovoj bolnici rodila se Ruža, njihovo četvrto dijete. Ponosni roditelji i njihova djeca Zvonimir, Ivan i Petra presretni su zbog prinove u obitelji", objavljeno je iz Vlade.

Šušnjar je rođen 1983. u Mostaru, diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te je radio kao odvjetnik i stečajni upravitelj prije nego što se počeo baviti politikom. U Domovinski pokret ušao je 2020. godine.

