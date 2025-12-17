Zatvara se popularno austrijsko skijalište: Evo što ugrožava zimski turizam

Skijalište Graukogel u Bad Gasteinu, jedno od tradicionalnih skijaških odredišta u austrijskoj saveznoj pokrajini Salzburg, nakon ove sezone zatvara se za skijaše. Nadzorni odbor tvrtke Gasteiner Bergbahnen AG donio je odluku o obustavi zimskog rada na najmanje tri godine, što znači da će obe žičare ostati izvan funkcije sve do sezone 2028./29., piše Fenix.

Glavni razlog privremene obustave rada su znatni financijski gubitci koji se, prema navodima uprave, kreću u šesteroznamenkastim iznosima po sezoni. Trenutno tek oko dva posto zimskih gostiju koristi skijalište Graukogel, što ga čini ekonomski neodrživim.

Ključni problem je što nema sustava za umjetno zasnježivanje. Graukogel je isključivo skijalište na prirodnom snijegu, a zbog klimatskih promjena količina snježnih oborina iz godine u godinu sve je manja. Zapadna padina planine, prema podatcima tvrtke, sve češće ne dobiva dovoljno prirodnog snijega za siguran i isplativ rad.

Zimski turizam u sve većem problemu

Situacija u Bad Gasteinu odražava širi problem s kojim se suočavaju brojna manja skijališta u Alpama. Rast prosječnih temperatura, neizvjesne zime i visoki troškovi infrastrukture i radne snage sve više opterećuju zimski turizam. Posebno su pogođena skijališta koja nemaju tehničke mogućnosti ili financijska sredstva za ulaganje u sustave umjetnog zasnježivanja.

Bad Gastein ima bogatu skijašku povijest. Godine 1958. ondje su održana 15. Svjetska prvenstva u alpskom skijanju, na kojima je legendarni Toni Sailer osvojio tri zlatne medalje. Unatoč velikom povijesnom značaju i vjernoj publici, tradicija više nije dovoljna za održavanje zimskog poslovanja.

Kako će se područje Graukogela razvijati nakon trogodišnje pauze zasad nije poznato. Jedan od prijedloga je da se u budućnosti otvori isključivo za skijaško planinarenje. O tome hoće li se postojeći žičani liftovi ponovno koristiti odlučivat će se najranije nakon 2029. godine. Primjer Graukogela jasno pokazuje koliko su danas ekonomski čimbenici i klimatske promjene međusobno povezani u alpskim regijama. Pitanje više nije hoće li se zimski turizam promijeniti, već kojom brzinom i u kojem smjeru.

