Dnevni horoskop, Lav, 15. 12. 2025.

Ljubav Iz vas progovaraju strastveni impulsi. Spremni ste za radikalne poteze, kako biste preobrazili vaš ljubavni život. Moguć je uspon, ali i pad.

Posao Ponuđen vam je viši poslovni položaj, i čeka se vaša odluka. Ako niste spremni preuzeti nove obveze i odgovornosti, ostati ćete tu gdje jeste.

Zdravlje Previše ste nervozni i razdražljivi. Velike probleme stvaraju vam vaša promjenjiva raspoloženja. Potrebna vam je pojačana samokontrola.

