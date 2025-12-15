FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 15. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 15. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Nailazite na razne probleme, ali iz svega se brzo izvlačite uz pomoć vašeg tajanstvenog šarma. Emocionalno dominirate nad drugim ljudima.    

Posao Ako planirate ambiciozni poslovni projekt, važno je da izbjegavate donošenje brzih i nepromišljenih odluka. Stvari postupno sazrijevaju.       

Zdravlje Mogući su iznenadni problemi s mjehurom, bubrezima ili prostatom, a to se ponajprije odnosi na stariju populaciju vašeg znaka.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 15. 12. 2025.