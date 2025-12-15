Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 15. 12. 2025.
Ljubav Nailazite na razne probleme, ali iz svega se brzo izvlačite uz pomoć vašeg tajanstvenog šarma. Emocionalno dominirate nad drugim ljudima.
Posao Ako planirate ambiciozni poslovni projekt, važno je da izbjegavate donošenje brzih i nepromišljenih odluka. Stvari postupno sazrijevaju.
Zdravlje Mogući su iznenadni problemi s mjehurom, bubrezima ili prostatom, a to se ponajprije odnosi na stariju populaciju vašeg znaka.
