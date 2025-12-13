FREEMAIL
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 13. i 14. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 13. i 14. 12. 2025.
Ljubav Da biste promijenili vaš usamljenički status, morate sebi iskreno priznati određene stvari. Netko od vas očekuje (brzu) ljubavnu inicijativu.   

Posao Prinuđeni ste razvijati se, stjecati nove uvide, napredovati u poslovnom usavršavanju. Uostalom, neki takav „posao“ traje cijeli život.  

Zdravlje Suočavate se s vašim raspršenim iluzijama, a to može biti bolno. Kod Djevica rođenih u mjesecu kolovozu, mijenja se cijeli vrijednosni sustav.   

Snovi i vizije Samopoštovanje je sol života. Postoje različite arome koje su životu neizostavno potrebne, da bi bio dobro začinjen. Od svih njih samopoštovanje je najvažnije. 

Dnevni Horoskop Djevica

