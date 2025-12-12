Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 12. 12. 2025.
Ljubav Vjerni ste i odani. Jako vam je stalo do vaše nove ljubavne veze. Ako i dalje solirate, možda vas prijateljski tješi netko iz vašeg bliskog susjedstva.
Posao Zapetljali ste se u idealističke poslovne projekcije. Tržište kapitala je okrutno i bez milosti, a vi fantazirate. Past ćete na zemlju, i to s treskom!
Zdravlje Funkcionirate uz veliku napetost, i krajnje je vrijeme da to kod sebe izmijenite. Primirite strastvene porive. Krajnosti nikada nisu dobre i poželjne.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
U DRUŠTVU LEGENDE /
Dražen Besek otvoreno o Dinamovom uvjerljivom porazu protiv Betisa
REAKCIJA VELIKANA /
Postavili smo Manuelu Pellegriniju pitanje o 'nemoćnom Dinamu': Evo što nam je rekao
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 12. 12. 2025.