Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 12. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 12. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Vjerni ste i odani. Jako vam je stalo do vaše nove ljubavne veze. Ako i dalje solirate, možda vas prijateljski tješi netko iz vašeg bliskog susjedstva.     

Posao Zapetljali ste se u idealističke poslovne projekcije. Tržište kapitala je okrutno i bez milosti, a vi fantazirate. Past ćete na zemlju, i to s treskom!     

Zdravlje Funkcionirate uz veliku napetost, i krajnje je vrijeme da to kod sebe izmijenite. Primirite strastvene porive. Krajnosti nikada nisu dobre i poželjne.    

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Dnevni horoskop, Djevica, 12. 12. 2025.