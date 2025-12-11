FREEMAIL
Dnevni horoskop, Vaga, 11. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 11. 12. 2025.
Ljubav Savršeno vam je jasno gdje ste kod njega ili nje pogriješili, ali povratka natrag više nema. Ostaje vam da budete mudriji u budućnosti.  

Posao Dobro funkcionirate u stresnim situacijama. Spremni ste na sve, i ništa vas ne može izbaciti iz takta. Osjećate se sigurno, jer imate finu ušteđevinu.   

Zdravlje Žilavi ste i istrajni. Nakon svakog novog pada i posrtanja, brzo se dižete u stojeći položaj. Negdje duboko u sebi imate velike rezerve snage.  

