Dnevni horoskop, Vaga, 11. 12. 2025.
Ljubav Savršeno vam je jasno gdje ste kod njega ili nje pogriješili, ali povratka natrag više nema. Ostaje vam da budete mudriji u budućnosti.
Posao Dobro funkcionirate u stresnim situacijama. Spremni ste na sve, i ništa vas ne može izbaciti iz takta. Osjećate se sigurno, jer imate finu ušteđevinu.
Zdravlje Žilavi ste i istrajni. Nakon svakog novog pada i posrtanja, brzo se dižete u stojeći položaj. Negdje duboko u sebi imate velike rezerve snage.
