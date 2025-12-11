Dnevni horoskop, Vaga, 11. 12. 2025.

Ljubav Savršeno vam je jasno gdje ste kod njega ili nje pogriješili, ali povratka natrag više nema. Ostaje vam da budete mudriji u budućnosti.

Posao Dobro funkcionirate u stresnim situacijama. Spremni ste na sve, i ništa vas ne može izbaciti iz takta. Osjećate se sigurno, jer imate finu ušteđevinu.

Zdravlje Žilavi ste i istrajni. Nakon svakog novog pada i posrtanja, brzo se dižete u stojeći položaj. Negdje duboko u sebi imate velike rezerve snage.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn