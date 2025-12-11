Dnevni horoskop, Djevica, 11. 12. 2025.

Ljubav Vraćate se k sebi. Bez volje i energije nikome niste privlačni, a najmanje sebi. Situacija se mijenja na bolje. Možda se već sutra zaljubite.

Posao Izlazite iz kaosa. Vidite svjetlo na kraju tunela. Ono što vam je izgledalo neostvarivo, postaje moguće. Uskoro će doći vaših pet minuta.

Zdravlje Iznenada ćete se odblokirati u glavi, i nestati će sve vaše sumnje. Vaša zdravstvena situacija nije optimalna, ali nije ni nepodnošljivo loša.

