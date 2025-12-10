Dnevni horoskop, Djevica, 10. 12. 2025.

Ljubav Vaše emocije su u punom cvatu. Postali ste privlačni za okolni svijet. Usamljene Djevice definitivno žele izmijeniti svoj solo ljubavni status.

Posao To što sada poduzimate imati će veliku važnost za vašu poslovnu budućnost. U poslovnim krugovima u kojima se krećete vaš utjecaj raste.

Zdravlje Unutarnju snagu jačate držeći se svojih plemenitih načela. Ne bavite se nebitnim i beznačajnim stvarima. Ne trošite svoju snagu uzalud.

