Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 09. 12. 2025.

Ljubav Brzo osvajate, ali i lako gubite interes. Vama je do natjecanja i dokazivanja, a ne do ljubavi. Ne razmišljate o onima koje ste emocionalno ranili.   

Posao Sve stižete, svugdje vas ima, nitko vas ne može zaustaviti. Kod vas se sve pretvorilo u silnu jurnjavu za što većim profitom. Imate svega previše.     

Zdravlje Stalno ste u grču. Napeti ste i prenapregnuti. Tijelo ima svoje zakone, a vi ih ne poštujete. Lako bi vam se mogao dogoditi krš i lom!   

Horoskop
