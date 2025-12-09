Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 09. 12. 2025.
Ljubav Brzo osvajate, ali i lako gubite interes. Vama je do natjecanja i dokazivanja, a ne do ljubavi. Ne razmišljate o onima koje ste emocionalno ranili.
Posao Sve stižete, svugdje vas ima, nitko vas ne može zaustaviti. Kod vas se sve pretvorilo u silnu jurnjavu za što većim profitom. Imate svega previše.
Zdravlje Stalno ste u grču. Napeti ste i prenapregnuti. Tijelo ima svoje zakone, a vi ih ne poštujete. Lako bi vam se mogao dogoditi krš i lom!
