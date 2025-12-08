Dnevni horoskop, Jarac, 08. 12. 2025.

Ljubav Napokon vam je sve postalo jasno. Jako ste zagrijani za rješavanje postojećih problema u vašoj ljubavnoj vezi. Izgledni su razni scenariji.

Posao Do izražaja dolaze vaše majstorske sposobnosti. Ono što ste tjednima unatrag vrijedno usavršavali, sada će napokon bljesnuti u punom sjaju.

Zdravlje Vaši živci rade prekovremeno. Lako bi vam se mogao dogoditi verbalni ispad. Kritizirate druge, i to vam se vraća natrag kao bumerang.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn