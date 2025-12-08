Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 08. 12. 2025.
Ljubav Napokon vam je sve postalo jasno. Jako ste zagrijani za rješavanje postojećih problema u vašoj ljubavnoj vezi. Izgledni su razni scenariji.
Posao Do izražaja dolaze vaše majstorske sposobnosti. Ono što ste tjednima unatrag vrijedno usavršavali, sada će napokon bljesnuti u punom sjaju.
Zdravlje Vaši živci rade prekovremeno. Lako bi vam se mogao dogoditi verbalni ispad. Kritizirate druge, i to vam se vraća natrag kao bumerang.
