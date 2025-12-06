Dnevni horoskop, Jarac, 06. i 07. 12. 2025.

Ljubav Snažno preispitujete skrivene namjere i motive drugih ljudi da biste se brinuli što oni misle o vama. Previše ste šutljivi u vezi vlastitih problema.

Posao Obećavate ono što ne možete ostvariti. Pokušavate se prikazati boljim nego što jeste. Želite impresionirati svijet vašom nadnaravnom moći.

Zdravlje U jednom ste trenutku puni samopouzdanja, dok se u slijedećem zatvarate i niste sigurni u sebe. Bojite se kritika koje hrane vašu nesigurnost.

Snovi i vizije Djela koja ste počinili određuju vašu sudbinu. Posljedice vaših djela pratiti će vas i pratiti. Zato je toliko važno činiti dobro.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn