Dnevni horoskop, Jarac, 06. i 07. 12. 2025.
Ljubav Snažno preispitujete skrivene namjere i motive drugih ljudi da biste se brinuli što oni misle o vama. Previše ste šutljivi u vezi vlastitih problema.
Posao Obećavate ono što ne možete ostvariti. Pokušavate se prikazati boljim nego što jeste. Želite impresionirati svijet vašom nadnaravnom moći.
Zdravlje U jednom ste trenutku puni samopouzdanja, dok se u slijedećem zatvarate i niste sigurni u sebe. Bojite se kritika koje hrane vašu nesigurnost.
Snovi i vizije Djela koja ste počinili određuju vašu sudbinu. Posljedice vaših djela pratiti će vas i pratiti. Zato je toliko važno činiti dobro.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn