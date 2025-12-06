Dnevni horoskop, Blizanci, 06. i 07. 12. 2025.

Ljubav Vaša promjenjiva raspoloženja iznova se burno aktualiziraju. Preosjetljivost je vaš najveći problem. Morate naučiti ojačati vlastiti ego.

Posao Velika obećanja ispuhala su se poput mjehurića od sapunice. Nakon svega, definitivno vam je postalo jasno da sve morate učiniti sami.

Zdravlje Imate bujne snove koji vam svašta govore. Iznova su se aktivirale vaše vidovnjačke sposobnosti. Vidite stvari koje drugi ljudi ne vide.

Snovi i vizije Tko nije strpljiv i ne može mirno sačekati da dođe pravi trenutak, ne može (gledajući na duge pruge) ništa postići – jer duge pruge u njega ne postoje.

