Dnevni horoskop, Vaga, 05. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 05. 12. 2025.
Ljubav Vašoj ljubavnoj drami još se ne nazire kraj. Ili će vaš ljubavni odnos kreativno evoluirati, ili će priča neslavno završiti. Budite iskreni i samosvjesni.    

Posao U vašoj glavi vlada sjajna atmosfera. Krenuli ste punom snagom u nove radne pobjede. Rušite sve pred sobom, dok ne dođete ravno pred zid.   

Zdravlje Emocionalno ste nesigurni, ali to odbijate priznati. Tjerate svoje, sve dok ne ostanete sami. Uporno zaboravljate na potrebu prilagođavanja.   

