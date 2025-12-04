Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 12. 2025.
Ljubav Privlačni ste drugima. Vaša popularnom stalno raste. Strastvenim šarmom osvajate osobu koja vam je do prije koji dan izgledala neosvojivo.
Posao Vaša poslovna i financijska situacija je stabilna i dobrostojeća, a to je mnogima neostvareni san. Niste škrti i sebični, mudro ste ekonomični.
Zdravlje Preobilje često vodi u pogoršanje zdravlja, i toga ste svjesni. Znate sebi postaviti granicu, imate osjećaj za pravu mjeru, i to je vaša velika sreća.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
HOROR U KAMPU /
Izraelski napad na šatore pune izbjeglica u Gazi: Petero mrtvih, među njima i dvoje djece
ČAROLIJE KUPA /
Bolno ispadanje za Vuškovićev HSV: Hrabrom Hamburgu presudili jedanaesterci
U HRVATSKOJ ŽIVI 46 GODINA /
Hassan Haidar Diab o valu uvreda i kako ga balavci po Zagrebu nazivaju 'mudžahedinom'
PONOVNO KREĆE POTRAGA /
Nestao avion s 239 ljudi: Hoće li se ikada riješiti najveći zrakoplovni misterij?
LUDO KOLO ENGLEZA /
Wirtz zabio prvijenac pa ostao bez gola: Liverpool tone i dalje! Chelsea izgubio, Arsenal 'gazi'
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 12. 2025.