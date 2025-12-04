FREEMAIL
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Privlačni ste drugima. Vaša popularnom stalno raste. Strastvenim šarmom osvajate osobu koja vam je do prije koji dan izgledala neosvojivo.  

Posao Vaša poslovna i financijska situacija je stabilna i dobrostojeća, a to je mnogima neostvareni san. Niste škrti i sebični, mudro ste ekonomični.  

Zdravlje Preobilje često vodi u pogoršanje zdravlja, i toga ste svjesni. Znate sebi postaviti granicu, imate osjećaj za pravu mjeru, i to je vaša velika sreća.   

Dnevni Horoskop škorpion

