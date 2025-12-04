Dnevni horoskop, Ovan, 04. 12. 2025.

Ljubav Upravo vam se događa veliki ljubavni preokret. I ono loše i negativno može na kraju ispasti dobro, ako ste spremni učiti na vlastitim greškama.

Posao Zbog straha od poslovnog i financijskog gubitka događaju vam se velike pogreške u koracima. Da biste nešto dobili, morate nešto otpustiti.

Zdravlje Niste smireni i suzdržani. Nešto u vama tjera vas da iskušavate krajnje granice vlastite izdržljivosti. Možda u potpunosti iscrpite duh i tijelo.

