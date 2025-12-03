Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 03. 12. 2025.
Ljubav Raskid ljubavnog odnosa došao vam je u najgore moguće vrijeme. Patnja je prilika za emocionalno pročišćenje i sazrijevanje. Ne očajavajte!
Posao Razdražljivi ste i svadljivi, i to se negativno odražava na vaše poslovne veze i odnose. Pokušajte vaše ljubavne brige i probleme ostaviti kod kuće.
Zdravlje Nešto u vama izaziva agresivne reakcije kod drugih ljudi. Igrate dvostruku igru. Jedno govorite a drugo radite, i upravo to smeta ljude oko vas.
