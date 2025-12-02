Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 02. 12. 2025.
Ljubav Osjećate nemir i tjeskobu u sebi, i nije vam jasno što se točno događa. Možda vas je strah kako će se dalje razvijati vaš ljubavni život.
Posao Kada je riječ o poslu, ništa ne prepuštate slučaju. Stalno ste pod uzbunom i spremni na sve. Padaju vam na pamet nove poslovne opcije.
Zdravlje Neispunjeni snovi mogu biti opasna pojava. Ništa nije izgubljeno, sve se da popraviti. Važno je da ne dopustite da vas zarobi malodušnost.
