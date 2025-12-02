Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 02. 12. 2025.
Ljubav Harmonični planetarni utjecaji daruju vam novu samosvijest. Svi vam govore da ste se proljepšali. Krajnje vam je vrijeme da se iznova zaljubite.
Posao Poslovno se organizirate na jedan novi eksperimentalan način. Ambiciozni ste, kreativni i plodonosni. Uskoro ćete i financijski profitirati.
Zdravlje U vas se vratio entuzijazam. Potrebne su vam nove poslovne pobjede da biste sami sebe uvjerili da ste snažni, zdravi i prosperitetni.
