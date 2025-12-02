Dnevni horoskop, Bik, 02. 12. 2025.

Ljubav Harmonični planetarni utjecaji daruju vam novu samosvijest. Svi vam govore da ste se proljepšali. Krajnje vam je vrijeme da se iznova zaljubite.

Posao Poslovno se organizirate na jedan novi eksperimentalan način. Ambiciozni ste, kreativni i plodonosni. Uskoro ćete i financijski profitirati.

Zdravlje U vas se vratio entuzijazam. Potrebne su vam nove poslovne pobjede da biste sami sebe uvjerili da ste snažni, zdravi i prosperitetni.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn