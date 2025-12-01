FREEMAIL
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 01. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 01. 12. 2025.
Foto:

1.12.2025.
0:01
Vladislav Miletić
Ljubav Napetost u vašoj vezi se pojačava, i u svemu tome vi imate inicijativu. Želite nemoguće. Niste prizemljeni. Potreban vam je povratak u stvarnost.   

Posao Izgubili ste poslovnu i financijsku sigurnost, i više ništa nije kao što je bilo. Potrebna vam je preorijentacija. Razmislite o preobražaju ambicija.   

Zdravlje Vaša zdravstvena situacija se pogoršava. Važno je da smanjite stres na najmanju moguću mjeru, i da se ne sukobljavate s drugim ljudima.   

Dnevni Horoskop Lav
