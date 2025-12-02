FREEMAIL
Ovan

Dnevni horoskop, Ovan, 02. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 02. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Strašno ste umišljeni i hvalisavi, i to se vidi po vašem arogantnom ponašanju. Osjećate se svemoćno. Dobar dio vas ima sve osim ljubavi.    

Posao Hrabro ulazite u nove poslovne projekte. Živite u uvjerenju da ne trebate suradnike, ali istina je da ćete malo toga ostvariti bez tuđe pomoći.    

Zdravlje Vašu dijagnozu nije teško pogoditi. Prijeti vam opasnost od precjenjivanja vlastitih snaga. Vlastiti ego postao vam je glavni neprijatelj.     

Horoskop
