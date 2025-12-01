FREEMAIL
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 01. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 01. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Sami ste i slobodni, i to vas ne čini sretnim i zadovoljnim. Spontano ćete krenuti u novi osvajački pohod. Možda ovaj put pogodite od prve.     

Posao Odlučili ste poduzeti riskantnu poslovnu akciju. Ne tražite savjete od drugih ljudi, i sami ćete platiti visoku cijenu za vlastitu nepromišljenost.    

Zdravlje Važno vam je vaše samodokazivanje. Prezentirate sebe na vrlo temperamentan, ali i nekontroliran način. Razne opasnosti na vidiku.   

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
