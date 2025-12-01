Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 01. 12. 2025.
Ljubav Sami ste i slobodni, i to vas ne čini sretnim i zadovoljnim. Spontano ćete krenuti u novi osvajački pohod. Možda ovaj put pogodite od prve.
Posao Odlučili ste poduzeti riskantnu poslovnu akciju. Ne tražite savjete od drugih ljudi, i sami ćete platiti visoku cijenu za vlastitu nepromišljenost.
Zdravlje Važno vam je vaše samodokazivanje. Prezentirate sebe na vrlo temperamentan, ali i nekontroliran način. Razne opasnosti na vidiku.
