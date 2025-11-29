FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. i 30. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. i 30. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Postali ste nepredvidljivi. Nikad se ne zna kada ćete se, gdje i s kim pojaviti. Imate čudne i neobične ideje o ljubavi. Sami ste sebi nerazumljivi.    

Posao Ne događa vam se ništa novo i poticajno. Sve je uvijek isto. Ako se ohrabrite i riskirate, ostvariti ćete čudesan poslovni i financijski preobražaj.   

Zdravlje Intuitivno predosjećate vlastite zdravstvene probleme, ali ništa ne činite da ih preduhitrite i eliminirate. Trošite  razne (nezdrave) stimulanse.    

Snovi i vizije Imajte na umu da nevjera i rastava imaju katastrofalne posljedice – osim toga može svatko po očajnom stanju u svijetu vidjeti što se događa kada se zbog nevjere partnera obitelji raspadaju.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. i 30. 11. 2025.