Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. i 30. 11. 2025.

Ljubav Postali ste nepredvidljivi. Nikad se ne zna kada ćete se, gdje i s kim pojaviti. Imate čudne i neobične ideje o ljubavi. Sami ste sebi nerazumljivi.

Posao Ne događa vam se ništa novo i poticajno. Sve je uvijek isto. Ako se ohrabrite i riskirate, ostvariti ćete čudesan poslovni i financijski preobražaj.

Zdravlje Intuitivno predosjećate vlastite zdravstvene probleme, ali ništa ne činite da ih preduhitrite i eliminirate. Trošite razne (nezdrave) stimulanse.

Snovi i vizije Imajte na umu da nevjera i rastava imaju katastrofalne posljedice – osim toga može svatko po očajnom stanju u svijetu vidjeti što se događa kada se zbog nevjere partnera obitelji raspadaju.

