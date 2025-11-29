Dnevni horoskop, Bik, 29. i 30. 11. 2025.

Ljubav Ne odustajete od vaših tvrdokornih stavova, iako vam je jasno da niste u pravu. Ako priznate vlastitu krivnju, pokazati ćete snagu a ne slabost.

Posao Mutne financijske transakcije ne donose vam očekivanu korist. Imate problema s bankama. Pokušavate dobiti novi kredit kako biste vratili stari.

Zdravlje Dobro podnosite uobičajene smetnje i tegobe. Energetski ste dobrostojeći i to vam je od velike pomoći. Sretni ste kad vas ništa ne boli.

Snovi i vizije Depresija najprije dovodi do osjećaja manje vrijednosti, zatim do svađe, od svađe vodi bijesu a preko bijesa do manije veličine. Ona se prije ili poslije naravno slama, a začaran krug počinje ispočetka.

