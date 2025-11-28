Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 11. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji ukazuju na postupno smirivanje uzavrele situacije u vašoj ljubavnoj vezi. Nakon svega, postati ćete tolerantniji i manje kritični.

Posao Kada je riječ o poslu, funkcionirate besprijekorno. Radite sve točno i na vrijeme, jer ste u velikom strahu da ne ostanete bez radnoga mjesta.

Zdravlje Vaša emocionalna kriza se stišava. Izdržljiviji ste više nego što ste mislili da jeste. Jako je važno da su se vaši zapaljivi živci napokon smirili.

