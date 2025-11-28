Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 11. 2025.
Ljubav Planetarni utjecaji ukazuju na postupno smirivanje uzavrele situacije u vašoj ljubavnoj vezi. Nakon svega, postati ćete tolerantniji i manje kritični.
Posao Kada je riječ o poslu, funkcionirate besprijekorno. Radite sve točno i na vrijeme, jer ste u velikom strahu da ne ostanete bez radnoga mjesta.
Zdravlje Vaša emocionalna kriza se stišava. Izdržljiviji ste više nego što ste mislili da jeste. Jako je važno da su se vaši zapaljivi živci napokon smirili.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VRLO OŠTRO /
Francuzi bez milosti: 'Lille ponizio Dinamo, razbili ih na dijelove'
PRIČA O MUHAMEDU /
Nogometaš s Folke u mladosti igrao u Dinamu, a danas ponosno nosi palestinski dres
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 28. 11. 2025.