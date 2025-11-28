FREEMAIL
Dnevni horoskop, Blizanci, 28. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 28. 11. 2025.
Ljubav Preplavila vas je ogromna samosvijest. Uvjereni ste da zaslužujete više ljubavi nego što je trenutno dobivate. On(a) vas voli na kapaljku.     

Posao Bujna mašta ne dopušta vam mir i nedjelovanje. Blizanci umjetnici, cijeli niz mjeseci unatrag nisu bili tako čudesno nadahnuti kao ovih dana.   

Zdravlje Plivate u svakovrsnom obilju, a pretjerano obilje šteti zdravlju. Iskoristite planetarne utjecaje kako biste ostvarili bliži kontakt s prirodom.   

