Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. 11. 2025.

Ljubav Loše ste prošli u sudaru između snova i stvarnosti, ali to ne znači da se trebate odreći vaših velikih ideala. Ljubav je proces stalnog usavršavanja.

Posao Idu vam na živce razni šefovi u vašem radnom okružju, koji glume velike autoritete. Ne možete promijeniti nikoga osim sebe, i to je cijela istina.

Zdravlje Nesigurnost vas vodi u depresiju. Ništa vas ne raduje, i to je nešto nad čime biste se trebate zamisliti. Pokušajte se baviti s onim što vas veseli.

