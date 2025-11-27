FREEMAIL
Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. 11. 2025.
Ljubav Loše ste prošli u sudaru između snova i stvarnosti, ali to ne znači da se trebate odreći vaših velikih ideala. Ljubav je proces stalnog usavršavanja.  

Posao Idu vam na živce razni šefovi u vašem radnom okružju, koji glume velike autoritete. Ne možete promijeniti nikoga osim sebe, i to je cijela istina.   

Zdravlje Nesigurnost vas vodi u depresiju. Ništa vas ne raduje, i to je nešto nad čime biste se trebate zamisliti. Pokušajte se baviti s onim što vas veseli.     

