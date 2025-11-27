Dnevni horoskop, Bik, 27. 11. 2025.

Ljubav Nestrpljivo očekujete da upoznate vašu novu ljubav, a njega ili nje još nema nigdje na vidiku. Ne možete ubrzati vrijeme. Sve u svoje vrijeme.

Posao Ako krećete u novi projekt, važna stavka je izbor suradnika. Ako se okružite vrijednim i poštenim osobama, realizirati ćete to što ste zamislili.

Zdravlje Osjećate neki grč u sebi samima. Nešto vas peče i prži, a ne znate što. Ono od čega uporno bježite i što potiskujete, to je izvor vaših problema.

