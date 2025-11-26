Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 26. 11. 2025.
Ljubav Uran vas potiče na osvajanja velikih razmjera. Potreban vam je praktični fokus. Koncentrirajte se na osobu koja vam najbolje odgovara.
Posao Imate dostatne količine samopouzdanja i spremni ste na rizična poslovna ulaganja. Jedni ste od rijetkih kojima financijski jako dobro ide.
Zdravlje Vaše zdravlje je stabilno dobro. Ovo se ne odnosi na rođene u mjesecu lipnju, jer su ti isti agresivni zbog neskladnih planetarnih utjecaja.
