Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 25. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 25. 11. 2025.
Ljubav Glasate za demokraciju, ali u stvarnosti niste tolerantni. U osnovi ste kruti i nepromjenjivi, a to najbolje zna osoba s kojom ste u ljubavnoj vezi.    

Posao Niste zainteresirani za posao. Radili biste ono što volite raditi, a ne ono što morate. Jedni ste od mnogih koji žude za promjenom zanimanja.   

Zdravlje Uvjeravate sebe da ste najveća žrtva. Navodno svi iskorištavaju vašu dobrotu. Skloni ste samosažaljenju, i to vas vodi na pogrešan put.    

Dnevni Horoskop Djevica

