Dnevni horoskop, Ribe, 24. 11. 2025.

Ljubav Slijedi vam zaljubljivanje u radnom okružju, i to u osobu rođenu u znaku Vodenjaka. Fatalne strasti učiniti će vas potpuno bespomoćnim.

Posao Spretno i snalažljivo odrađujete razne stvari. Danas ćete upoznati jednu novu osobu, s kojom ćete poslovno surađivati u bliskoj budućnosti.

Zdravlje Ne pazite što, kome i gdje govorite. Specijalna ste biljka, čudnog izgleda i vrlo neobičnog ukusa. Drugi ljudi teško izlaze s vama na kraj.

