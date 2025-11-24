Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 24. 11. 2025.
Ljubav Slijedi vam zaljubljivanje u radnom okružju, i to u osobu rođenu u znaku Vodenjaka. Fatalne strasti učiniti će vas potpuno bespomoćnim.
Posao Spretno i snalažljivo odrađujete razne stvari. Danas ćete upoznati jednu novu osobu, s kojom ćete poslovno surađivati u bliskoj budućnosti.
Zdravlje Ne pazite što, kome i gdje govorite. Specijalna ste biljka, čudnog izgleda i vrlo neobičnog ukusa. Drugi ljudi teško izlaze s vama na kraj.
