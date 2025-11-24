FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 24. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 24. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Slijedi vam zaljubljivanje u radnom okružju,  i to u osobu rođenu u znaku Vodenjaka. Fatalne strasti učiniti će vas potpuno bespomoćnim.   

Posao Spretno i snalažljivo odrađujete razne stvari. Danas ćete upoznati jednu novu osobu, s kojom ćete poslovno surađivati u bliskoj budućnosti.    

Zdravlje Ne pazite što, kome i gdje govorite. Specijalna ste biljka, čudnog izgleda i vrlo neobičnog ukusa. Drugi ljudi teško izlaze s vama na kraj.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 24. 11. 2025.