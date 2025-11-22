FREEMAIL
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 22. i 23. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 22. i 23. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Mentalno ste rasuti i emocionalno rasijani. Niste sigurni koji biste pravac kretanja trebali izabrati. Sami ste sebe doveli u kaotičnu situaciju.   

Posao Osjećate potrebu za velikim odmorom, ali poslovne obveze ne dopuštaju vam da predahnete. Morate naći u sebi dodatnu radnu snagu.    

Zdravlje Umara vas komunikacija s ostatkom svijeta. U samotnjačkom ste razdoblju, i ne želite se baviti s drugima. Ne pretjerujte s egocentrizmom.    

Snovi i vizije Urednost je blagoslov. Održavajte sebe i svoju okolinu čistim i urednim, to je odlučujuće za vaš unutarnji i vanjski uspjeh.  

Dnevni Horoskop Ribe

