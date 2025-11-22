Dnevni horoskop, Vaga, 22. i 23. 11. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna forma i nije nešto posebno. Svakome se dogodi loše razdoblje. Imate bujnu maštu, ali vaša ljubavna realizacija je slabašna.

Posao Niste prizemljeni i vaše poslovanje zbog toga trpi. Imaginarne vizije o nekom budućem uspjehu, odvlače vam pažnju od neizvjesne stvarnosti.

Zdravlje Maglovita stanja svijesti ne dopuštaju vam da se pošteno zbrojite i sagledate. Bježanjem od stvarnosti nećete riješiti postojeće probleme.

Snovi i vizije Nikada se ne uspoređujte s onima koji imaju više od vas. Umjesto toga, pogledajte one koji imaju mnogo manje od vas, i vidite, koliko ih je!

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn