Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 22. i 23. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 22. i 23. 11. 2025.
Foto:

Ljubav Vaša ljubavna forma i nije nešto posebno. Svakome se dogodi loše razdoblje. Imate bujnu maštu, ali vaša ljubavna realizacija je slabašna.     

Posao Niste prizemljeni i vaše poslovanje zbog toga trpi. Imaginarne vizije o nekom budućem uspjehu, odvlače vam pažnju od neizvjesne stvarnosti.   

Zdravlje Maglovita stanja svijesti ne dopuštaju vam da se pošteno zbrojite i sagledate. Bježanjem od stvarnosti nećete riješiti postojeće probleme.   

Snovi i vizije Nikada se ne uspoređujte s onima koji imaju više od vas. Umjesto toga, pogledajte one koji imaju mnogo manje od vas, i vidite, koliko ih je!   

